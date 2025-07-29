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Дробление бизнеса — ГНС выявила 7 торговых сетей, уклонявшихся от уплаты налогов

15:59, 29 июля 2025
Из-за дробления бизнеса бюджет недополучил 668,5 млн гривен НДС.
Дробление бизнеса — ГНС выявила 7 торговых сетей, уклонявшихся от уплаты налогов
Фото: dtkt.ua
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Государственная налоговая служба выявила 7 торговых сетей, которые с помощью такой схемы уклонялись от уплаты налогов. Бюджет потерял вследствие ее использования 668,5 млн гривен НДС. Об этом сообщила и.о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

«Речь идет о 6 сетях по продаже бытовой техники и электроники, а также об одной — по реализации женской одежды и обуви.

Юридические лица искусственно распределили свою деятельность между десятками ФЛП, работающих по упрощенной системе налогообложения», — заявила она.

Указывается, что всего выявлено 491 такой ФЛП. Их общий доход превышает 4 млрд гривен.

«Формально все якобы было распределено между отдельными, якобы независимыми, предпринимателями. Однако проведенные аналитические исследования, а также фактические налоговые проверки показали иное. ФЛП связаны между собой: пользуются одними и теми же IP-адресами, имеют общие места регистрации, работают в одних и тех же торговых точках, используют одну торговую марку и даже имеют общих сотрудников.

За игры с дроблением крупного бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов придется отвечать. Потому что это не оптимизация, а манипуляция», — подчеркнула она.

На данный момент информация о выявленных фактах правонарушений уже передана в Бюро экономической безопасности Украины.

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бизнес налоговая

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