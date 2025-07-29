Практика судов
  1. В Украине

Станция метро «Лыбедская» закрыта из-за подозрительного предмета

15:44, 29 июля 2025
На станции метро «Лыбедская» поезда проезжают без остановки.
Станция метро «Лыбедская» закрыта из-за подозрительного предмета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На станции метро «Лыбедская» в Киеве обнаружили подозрительный предмет, из-за чего станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Из соображений безопасности поезда сейчас проезжают станцию «Лыбедская» без остановки. На место происшествия вызвана взрывотехническая группа для проверки и обезвреживания потенциальной угрозы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Для сотрудников до 21 года могут ввести обязательные медицинские осмотры

Обязательные медосмотры будут проводиться за счет работодателей.

В Раде зарегистрирован законопроект об отборе руководителей НАБУ и САП Национальной ассамблеей Героев Украины

Альтернативным законопроектом предлагается, чтобы директора НАБУ и руководителя САП отбирал орган, в состав которого входят граждане Украины, которым присвоено звание Героя Украины за участие в боевых действиях по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Верховной Раде зарегистрировано уже семь законопроектов о полномочиях НАБУ и САП

Относительно полномочий НАБУ и САП в парламенте появилось уже семь различных законопроектов.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении законности актов местного самоуправления – какие полномочия получит орган надзора

Народные депутаты вскоре рассмотрят в целом законопроект об обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления.

Наследники лиц, принудительно переселенных в 1944-1951 годах с территорий, входивших в состав Польши, получат компенсации и право на возврат имущества – Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский подписал закон о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территорий, входивших в то время в состав Польской Республики. Они и их наследники получат право на компенсации и возврат имущества.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області