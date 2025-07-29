Станция метро «Лыбедская» закрыта из-за подозрительного предмета

На станции метро «Лыбедская» поезда проезжают без остановки.

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На станции метро «Лыбедская» в Киеве обнаружили подозрительный предмет, из-за чего станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Из соображений безопасности поезда сейчас проезжают станцию «Лыбедская» без остановки. На место происшествия вызвана взрывотехническая группа для проверки и обезвреживания потенциальной угрозы.

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