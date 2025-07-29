Станцію метро «Либідська» зачинено через підозрілий предмет

На станції метро «Либідська» поїзди проїжджають без зупинки.

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На станції метро «Либідська» у Києві виявили підозрілий предмет, через що станцію тимчасово зачинено на вхід і вихід для пасажирів. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

З міркувань безпеки поїзди наразі проїжджають станцію «Либідська» без зупинки. На місце події викликана вибухотехнічна група для перевірки та знешкодження потенційної загрози.

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