Дроблення бізнесу — ДПС виявила 7 торговельних мереж, які ухилялися від сплати податків

Через дроблення бізнесу бюджет втратив 668,5 млн гривень ПДВ.

Фото: dtkt.ua

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Державна податкова служба виявила 7 торговельних мереж, які через таку схему ухилялися від сплати податків. Бюджет втратив унаслідок її використання 668,5 млн гривень ПДВ. Про це повідомила в.о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

«Йдеться про 6 мереж з продажу побутової техніки та електроніки, а також одну – з реалізації жіночого одягу та взуття.

Свою діяльність юридичної особи штучно розподілили між десятками ФОП, які працюють за спрощеною системою оподаткування», - заявила вона

Зазначається, що усього виявлено 491 такий ФОП. Їхній загальний дохід понад 4 млрд гривень.

«Формально все нібито було розподілено між окремими, начебто незалежними, підприємцями. Проте, проведені аналітичні дослідження, а також фактичні перевірки податкової показали інше. ФОП пов’язані між собою: користуються одними й тими ж IP-адресами, мають спільні місця реєстрації, працюють у тих самих торгових точках, користуються однією торговою маркою та навіть мають спільних працівників.

За ігри з дробленням великого бізнесу для ухилення від сплати податків доведеться відповідати. Бо це не оптимізація, а маніпуляція», - підкреслила вона.

Наразі інформація про виявлені факти правопорушень вже передана до Бюро економічної безпеки України.

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