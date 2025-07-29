Практика судів
  1. В Україні

У Одесі судитимуть ділка, який за $35000 обіцяв «формальну» мобілізацію

22:18, 29 липня 2025
Обвинуваченого затримали «на гарячому» під час одержання обумовленої суми.
У Одесі судитимуть ділка, який за $35000 обіцяв «формальну» мобілізацію
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одесі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, який вимагав та одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення службовими особами.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, одесит запропонував громадянину за 35 000 доларів США організувати його фіктивне працевлаштування до однієї з військових частин міста. Це мало не лише створити видимість мобілізації, а зупинити судовий процес щодо цього громадянина за вчинення тяжких злочинів.

Фігурант справи запевняв, що має вплив на посадовців РТЦК та СП, представників військової частини та суду, обіцяв оформити військово-облікові документи, забезпечивши виплати без фактичного проходження служби.

Обвинуваченого затримали «на гарячому» під час одержання обумовленої суми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Одеса ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський повідомив, що обговорив свій законопроект про НАБУ і САП із партнерами та представниками Верховної Ради

Володимир Зеленський обговорив законопроект про НАБУ і САП з прем’єр-міністром Канади Марком Карні та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, а також з представниками Верховної Ради та урядовцями і зазначив, що «результат має бути забезпечений».

Кабмін пропонує встановити пряму заборону на утворення закладів освіти, бенефіціарами яких є резиденти РФ

Уряд пропонує безпосередньо у законі про вищу освіту передбачити, що засновниками чи кінцевими бенефіціарними власниками не можуть бути резиденти РФ.

Для працівників до 21 року можуть запровадити обов’язкові медичні огляди

Обов’язкові медогляди будуть проводитися за рахунок роботодавців

У Раді зареєстрували законопроект про відбір очільників НАБУ і САП Національною асамблеєю Героїв України

Альтеративним законопроектом пропонується, щоб директора НАБУ та керівника САП відбирав орган, до складу якого входять громадяни України, яким присвоєно звання Героя України за участь у бойових діях по захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

У Верховній Раді зареєстровано вже сім законопроектів щодо повноважень НАБУ і САП

Стосовно повноважень НАБУ і САП у парламенті з’явилося вже сім різних законопроектів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області