У Одесі судитимуть ділка, який за $35000 обіцяв «формальну» мобілізацію

Обвинуваченого затримали «на гарячому» під час одержання обумовленої суми.

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У Одесі правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця, який вимагав та одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення службовими особами.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, одесит запропонував громадянину за 35 000 доларів США організувати його фіктивне працевлаштування до однієї з військових частин міста. Це мало не лише створити видимість мобілізації, а зупинити судовий процес щодо цього громадянина за вчинення тяжких злочинів.

Фігурант справи запевняв, що має вплив на посадовців РТЦК та СП, представників військової частини та суду, обіцяв оформити військово-облікові документи, забезпечивши виплати без фактичного проходження служби.

Обвинуваченого затримали «на гарячому» під час одержання обумовленої суми.

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