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В Одессе будут судить дельца, который за $35000 обещал «формальную» мобилизацию

22:18, 29 июля 2025
Обвиняемого задержали «на горячем» при получении оговоренной суммы.
В Одессе будут судить дельца, который за $35000 обещал «формальную» мобилизацию
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В Одессе правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который требовал и получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения должностными лицами.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, одессит предложил гражданину за 35 000 долларов США организовать его фиктивное трудоустройство в одну из воинских частей города. Это должно было не только создать видимость мобилизации, но и остановить судебный процесс в отношении этого гражданина за совершение тяжких преступлений.

Фигурант дела уверял, что имеет влияние на должностных лиц РТЦК и СП, представителей воинской части и суда, обещал оформить военно-учетные документы и обеспечить выплаты без фактического прохождения службы.

Обвиняемого задержали «на горячем» при получении оговоренной суммы.

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прокуратура взятка Одесса ТЦК мобилизация

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