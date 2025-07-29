Пять австралиек смогут судиться с Qatar Airways относительно принудительных досмотров в аэропорту из-за найденного младенца

Женщины из Австралии добиваются компенсации за унижения в аэропорту Дохи.

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Федеральный суд Австралии разрешил пяти гражданкам страны подать иск против авиакомпании Qatar Airways в связи с принудительными интимными досмотрами, которым их подвергли в аэропорту Дохи в 2020 году. Решение было принято после рассмотрения апелляции женщин, чьи имена не разглашаются, сообщила их юридическая команда. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел после того, как в международном аэропорту Хамад был найден новорожденный ребенок, завернутый в полиэтилен и выброшенный в мусорку. Тогда десятки пассажирок, в том числе пять австралиек с рейса Qatar Airways 908 в Сидней, были сняты с самолетов и подвергнуты принудительным обыскам на взлетной полосе. По данным австралийского правительства, инцидент мог затронуть пассажирок с десяти разных рейсов.

Правительство Катара объяснило эти действия необходимостью предотвратить побег лиц, причастных к «шокирующей и возмутительной попытке убийства младенца». Катарские чиновники извинились перед пассажирами за причиненные неудобства. Однако событие вызвало значительный международный резонанс, а тогдашний министр иностранных дел Австралии назвала его «чрезвычайно тревожным, оскорбительным и неприемлемым».

Трое судей Федерального суда Австралии единогласно решили, что суд первой инстанции ошибочно отклонил применение Монреальской конвенции - международного договора, который регулирует ответственность авиаперевозчиков во время международных рейсов. Согласно статье 17 конвенции, авиакомпания несет ответственность за вред, причиненный пассажирам во время пребывания на борту, а также во время посадки или высадки.

«Наши клиентки довольны этим решением. Они до сих пор несут эмоциональные шрамы от той ночи, а также сталкиваются с отсутствием извинений, компенсаций и годами судебной борьбы с различными государственными структурами Катара», - заявил адвокат женщин Демиан Стерцакер из юридической фирмы Marque Lawyers.

Суд первой инстанции считал, что положения Монреальской конвенции не применяются к этому случаю. Однако адвокаты истиц настаивали, что инцидент произошел во время их путешествия. «Наших клиенток вывели из самолета под прицелом автоматов, завели в карету скорой под крылом самолета и провели интимные обыски, после чего снова посадили в самолет. Поэтому, очевидно, путешествие еще продолжалось - и речь шла о посадке и высадке», - пояснил Стерцакер.

Кроме иска против Qatar Airways за нарушение Монреальской конвенции, женщины также подали претензии к авиакомпании за халатность, что может повлиять на размер компенсаций. CNN обратилась к Qatar Airways за комментарием по этому поводу.

Истицы также пытались выдвинуть обвинения в халатности, нападении, незаконном удержании и нанесении телесных повреждений против оператора аэропорта MATAR и Катарского управления гражданской авиации (QCAA). Постановление суда закрыло производство против QCAA, но позволило внести изменения в иск против MATAR. Адвокат Стерцакер отметил, что решение по QCAA еще будет проанализировано для возможного обжалования в Верховном суде Австралии. CNN также обратилась за комментариями к юристам, представляющим QCAA и MATAR.

Стерцакер подчеркнул, что до сих пор не установлено, кто именно отдал приказ о проведении обысков, и этот вопрос будет оставаться ключевым в дальнейшем расследовании. «Мы не имеем полной картины относительно уровней ответственности, и именно это мы стремимся выяснить дальше, ведь многие документы, которые мы требовали, не были предоставлены», - отметил он. Адвокат добавил, что новые доказательства могут еще больше укрепить позицию истиц в деле против Qatar Airways и MATAR.

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