Практика судов
  1. В Украине

Пять австралиек смогут судиться с Qatar Airways относительно принудительных досмотров в аэропорту из-за найденного младенца

18:59, 29 июля 2025
Женщины из Австралии добиваются компенсации за унижения в аэропорту Дохи.
Пять австралиек смогут судиться с Qatar Airways относительно принудительных досмотров в аэропорту из-за найденного младенца
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный суд Австралии разрешил пяти гражданкам страны подать иск против авиакомпании Qatar Airways в связи с принудительными интимными досмотрами, которым их подвергли в аэропорту Дохи в 2020 году. Решение было принято после рассмотрения апелляции женщин, чьи имена не разглашаются, сообщила их юридическая команда. Об этом пишет CNN.

Инцидент произошел после того, как в международном аэропорту Хамад был найден новорожденный ребенок, завернутый в полиэтилен и выброшенный в мусорку. Тогда десятки пассажирок, в том числе пять австралиек с рейса Qatar Airways 908 в Сидней, были сняты с самолетов и подвергнуты принудительным обыскам на взлетной полосе. По данным австралийского правительства, инцидент мог затронуть пассажирок с десяти разных рейсов.

Правительство Катара объяснило эти действия необходимостью предотвратить побег лиц, причастных к «шокирующей и возмутительной попытке убийства младенца». Катарские чиновники извинились перед пассажирами за причиненные неудобства. Однако событие вызвало значительный международный резонанс, а тогдашний министр иностранных дел Австралии назвала его «чрезвычайно тревожным, оскорбительным и неприемлемым».

Трое судей Федерального суда Австралии единогласно решили, что суд первой инстанции ошибочно отклонил применение Монреальской конвенции - международного договора, который регулирует ответственность авиаперевозчиков во время международных рейсов. Согласно статье 17 конвенции, авиакомпания несет ответственность за вред, причиненный пассажирам во время пребывания на борту, а также во время посадки или высадки.

«Наши клиентки довольны этим решением. Они до сих пор несут эмоциональные шрамы от той ночи, а также сталкиваются с отсутствием извинений, компенсаций и годами судебной борьбы с различными государственными структурами Катара», - заявил адвокат женщин Демиан Стерцакер из юридической фирмы Marque Lawyers.

Суд первой инстанции считал, что положения Монреальской конвенции не применяются к этому случаю. Однако адвокаты истиц настаивали, что инцидент произошел во время их путешествия. «Наших клиенток вывели из самолета под прицелом автоматов, завели в карету скорой под крылом самолета и провели интимные обыски, после чего снова посадили в самолет. Поэтому, очевидно, путешествие еще продолжалось - и речь шла о посадке и высадке», - пояснил Стерцакер.

Кроме иска против Qatar Airways за нарушение Монреальской конвенции, женщины также подали претензии к авиакомпании за халатность, что может повлиять на размер компенсаций. CNN обратилась к Qatar Airways за комментарием по этому поводу.

Истицы также пытались выдвинуть обвинения в халатности, нападении, незаконном удержании и нанесении телесных повреждений против оператора аэропорта MATAR и Катарского управления гражданской авиации (QCAA). Постановление суда закрыло производство против QCAA, но позволило внести изменения в иск против MATAR. Адвокат Стерцакер отметил, что решение по QCAA еще будет проанализировано для возможного обжалования в Верховном суде Австралии. CNN также обратилась за комментариями к юристам, представляющим QCAA и MATAR.

Стерцакер подчеркнул, что до сих пор не установлено, кто именно отдал приказ о проведении обысков, и этот вопрос будет оставаться ключевым в дальнейшем расследовании. «Мы не имеем полной картины относительно уровней ответственности, и именно это мы стремимся выяснить дальше, ведь многие документы, которые мы требовали, не были предоставлены», - отметил он. Адвокат добавил, что новые доказательства могут еще больше укрепить позицию истиц в деле против Qatar Airways и MATAR.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд аэропорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин предлагает установить прямой запрет на создание образовательных учреждений, бенефициарами которых являются резиденты РФ

Правительство предлагает непосредственно в законе о высшем образовании предусмотреть, что учредителями или конечными бенефициарными владельцами не могут быть резиденты РФ.

Для сотрудников до 21 года могут ввести обязательные медицинские осмотры

Обязательные медосмотры будут проводиться за счет работодателей.

В Раде зарегистрирован законопроект об отборе руководителей НАБУ и САП Национальной ассамблеей Героев Украины

Альтернативным законопроектом предлагается, чтобы директора НАБУ и руководителя САП отбирал орган, в состав которого входят граждане Украины, которым присвоено звание Героя Украины за участие в боевых действиях по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Верховной Раде зарегистрировано уже семь законопроектов о полномочиях НАБУ и САП

Относительно полномочий НАБУ и САП в парламенте появилось уже семь различных законопроектов.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении законности актов местного самоуправления – какие полномочия получит орган надзора

Народные депутаты вскоре рассмотрят в целом законопроект об обеспечении законности актов органов и должностных лиц местного самоуправления.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області