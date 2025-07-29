П’ять австралійок зможуть позиватися до Qatar Airways щодо примусових оглядів в аеропорті через знайдене немовля

Жінки з Австралії домагаються компенсації за приниження в аеропорту Дохи.

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Федеральний суд Австралії дозволив п’ятьом громадянкам країни подати позов проти авіакомпанії Qatar Airways у зв’язку з примусовими інтимними оглядами, яким їх піддали в аеропорту Дохи в 2020 році. Рішення було ухвалено після розгляду апеляції жінок, чиї імена не розголошуються, повідомила їхня юридична команда. Про це пише CNN.

Інцидент стався після того, як у міжнародному аеропорту Хамад було знайдено новонароджену дитину, загорнуту в поліетилен і викинуту в смітник. Тоді десятки пасажирок, зокрема п’ятеро австралійок із рейсу Qatar Airways 908 до Сіднея, були зняті з літаків і піддані примусовим обшукам на злітній смузі. За даними австралійського уряду, інцидент міг зачепити пасажирок із десяти різних рейсів.

Уряд Катару пояснив ці дії необхідністю запобігти втечі осіб, причетних до «шокуючої й обурливої спроби вбивства немовляти». Катарські чиновники вибачилися перед пасажирами за спричинені незручності. Проте подія викликала значний міжнародний резонанс, а тодішня міністерка закордонних справ Австралії назвала її «надзвичайно тривожною, образливою та неприйнятною».

Троє суддів Федерального суду Австралії одноголосно вирішили, що суд першої інстанції помилково відхилив застосування Монреальської конвенції – міжнародного договору, який регулює відповідальність авіаперевізників під час міжнародних рейсів. Згідно зі статтею 17 конвенції, авіакомпанія несе відповідальність за шкоду, заподіяну пасажирам під час перебування на борту, а також під час посадки чи висадки.

«Наші клієнтки задоволені цим рішенням. Вони досі несуть емоційні шрами від тієї ночі, а також стикаються з відсутністю вибачень, компенсацій і роками судової боротьби з різними державними структурами Катару», – заявив адвокат жінок із юридичної фірми Marque Lawyers.

Суд першої інстанції вважав, що положення Монреальської конвенції не застосовуються до цього випадку. Однак адвокати позивачок наполягали, що інцидент відбувся під час їхньої подорожі. «Наших клієнток вивели з літака під прицілом автоматів, завели в карету швидкої під крилом літака і провели інтимні обшуки, після чого знову посадили в літак. Тож, очевидно, подорож ще тривала – і йшлося про посадку і висадку», – пояснив Стерцакер.

Окрім позову проти Qatar Airways за порушення Монреальської конвенції, жінки також подали претензії до авіакомпанії за недбалість, що може вплинути на розмір компенсацій. CNN звернулася до Qatar Airways за коментарем щодо цього.

Позивачки також намагалися висунути звинувачення в недбалості, нападі, незаконному утриманні та нанесенні тілесних ушкоджень проти оператора аеропорту MATAR і Катарського управління цивільної авіації (QCAA). Ухвала суду закрила провадження проти QCAA, але дозволила внести зміни до позову проти MATAR. Адвокат Стерцакер зазначив, що рішення щодо QCAA ще буде проаналізовано для можливого оскарження у Верховному суді Австралії. CNN також звернулася за коментарями до юристів, які представляють QCAA та MATAR.

Стерцакер підкреслив, що досі не встановлено, хто саме віддав наказ про проведення обшуків, і це питання залишатиметься ключовим у подальшому розслідуванні. «Ми не маємо повної картини щодо рівнів відповідальності, й саме це ми прагнемо з’ясувати далі, адже багато документів, які ми вимагали, не були надані», – зазначив він. Адвокат додав, що нові докази можуть ще більше зміцнити позицію позивачок у справі проти Qatar Airways і MATAR.

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