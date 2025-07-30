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У Києві судитимуть свах фіктивних шлюбів для виїзду військовозобов’язаних за кордон

07:36, 30 липня 2025
Судитимуть двох жінок, які через Facebook допомагали ухилянтам тікати з країни.
У Києві судитимуть свах фіктивних шлюбів для виїзду військовозобов’язаних за кордон
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Деснянська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт щодо двох мешканок Київської області, яких звинувачують в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними слідства, обвинувачені створювали можливості для чоловіків уникнути мобілізації шляхом укладення фіктивних шлюбів із жінками з інвалідністю, що дозволяло виїжджати за кордон. Крім того, вони пропонували іншу послугу – оформлення фіктивних довідок для отримання групи інвалідності самими військовозобов’язаними, що також давало змогу залишити країну.

Організаторки розміщували оголошення у соціальній мережі Facebook, пропонуючи свої послуги чоловікам, зацікавленим у виїзді за кордон. Вартість укладення фіктивного шлюбу вони оцінили в 3800 доларів США, з яких 800 доларів отримувала жінка з інвалідністю, яка брала участь у схемі. Після укладення шлюбу чоловік мав щомісячно виплачувати «дружині» 10 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали обвинувачених після того, як вони організували фіктивний шлюб і підготували документи, що надавали чоловікові право на виїзд за кордон.

Обвинувальний акт за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон) скеровано до суду для розгляду по суті.

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прокуратура Київ військовозобов'язаний кордон

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