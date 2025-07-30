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В Киеве будут судить свах фиктивных браков для выезда военнообязанных за границу

07:36, 30 июля 2025
Будут судить двух женщин, которые через Facebook помогали уклонистам бежать из страны.
В Киеве будут судить свах фиктивных браков для выезда военнообязанных за границу
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Деснянская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении двух жительниц Киевской области, которых обвиняют в организации незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, обвиняемые создавали возможности для мужчин избежать мобилизации путем заключения фиктивных браков с женщинами с инвалидностью, что позволяло выезжать за границу. Кроме того, они предлагали другую услугу - оформление фиктивных справок для получения группы инвалидности самими военнообязанными, что также позволяло покинуть страну.

Организаторы размещали объявления в социальной сети Facebook, предлагая свои услуги мужчинам, заинтересованным в выезде за границу. Стоимость заключения фиктивного брака они оценили в 3800 долларов США, из которых 800 долларов получала женщина с инвалидностью, которая участвовала в схеме. После заключения брака мужчина должен был ежемесячно выплачивать «жене» 10 тысяч гривен.

Правоохранители задержали обвиняемых после того, как они организовали фиктивный брак и подготовили документы, которые предоставляли мужчине право на выезд за границу.

Обвинительный акт по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу) направлено в суд для рассмотрения по существу.

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прокуратура Киев военнообязанный граница

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