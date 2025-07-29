Негода в Україні спричинила підтоплення та знеструмлення: фото наслідків

Найбільше постраждали Рівненська, Вінницька, Житомирська, Тернопільська та Хмельницька області.

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Потужні зливи та шквальний вітер накрили кілька областей України, спричинивши масштабні підтоплення та повалення дерев. Найбільше постраждали Рівненська, Вінницька, Житомирська, Тернопільська та Хмельницька області, де рятувальники працюють над ліквідацією наслідків негоди.

У Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді зафіксовано підтоплення. У Вінницькій та Житомирській областях понад 120 населених пунктів залишилися без електропостачання.

Підрозділи ДСНС спільно з офіцерами-рятувальниками територіальних громад активно відкачують воду, прибирають повалені дерева, допомагають місцевим жителям і координують дії на місцях.

За попередніми даними, постраждалих немає.

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