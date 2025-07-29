Ексміністра фінансів Іспанії Монторо підозрюють у корупції в газовій сфері

Ексміністр фінансів став фігурантом розслідування про корупцію та отримання хабарів від газових лобістів.

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Колишній міністр фінансів Іспанії Крістобаль Монторо, який обіймав посаду за уряду Маріано Рахоя, став фігурантом розслідування щодо можливої корупції. Його звинувачують у отриманні хабарів від лобістів газової промисловості на суму 673 тисячі євро. Про це повідомило видання Euractiv.

Згідно з поліцейським звітом, хабарі надходили через приватну юридичну фірму Монторо Equipo Económico, після чого кошти перераховувалися на особисті рахунки ексміністра та його партнерів. Монторо є одним із 29 осіб, які фігурують у тривалому розслідуванні, що стосується можливих спроб впливу на законодавчі реформи на користь газового сектору.

Сам Крістобаль Монторо відкидає звинувачення, стверджуючи, що проти нього «немає доказів». Він також заявив, що припинив співпрацю з Equipo Económico ще у 2008 році, хоча офіційно залишався засновником і президентом цієї фірми.

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