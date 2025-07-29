Станцію метро «Либідська» у Києві відкрили після перевірки підозрілого предмета

У Києві станція метро «Либідська» повернулася до роботи у звичайному режимі.

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Станція метро «Либідська» у Києві знову працює у звичайному режимі — на вхід і вихід. Рух поїздів відновлено. Про це заявили у КМДА.

Раніше на станції було виявлено підозрілий предмет. Фахівці провели перевірку й з'ясували, що він не становить загрози.

У КМДА нагадують: якщо ви помітили залишені без нагляду речі (сумки, пакети, коробки), не намагайтеся самостійно перевіряти їхній вміст. Повідомте про знахідку чергового працівника станції або поліцію.

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