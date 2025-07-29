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У Києві затримали групу молодиків, які били перехожих на Хрещатику

22:00, 29 липня 2025
Зловмисники, перебуваючи напідпитку, спровокували конфлікт із чоловіком та завдали йому побоїв.
У Києві затримали групу молодиків, які били перехожих на Хрещатику
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У Києві поліція повідомила про підозру групі молодиків за напад та побиття перехожих на Хрещатику. Про це інформує пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що подія відбулась днями у центральній частині міста.

21-річний місцевий мешканець, повертаючись ввечері додому, проходив по вулиці Хрещатик, коли до нього підійшла група невідомих та стали провокувати конфлікт, а потім почали його бити.

Перехожий, який став свідком інциденту, зробив їм зауваження. У відповідь агресивно налаштовані молодики кинулися до 37-річного чоловіка, повалили на землю та продовжували бити, не даючи можливості підвестись.

«Поліцейські затримали одного з правопорушників на місці події та невдовзі розшукали ще двох. Нападниками виявилися місцеві мешканці віком від 19 до 22 років, двоє з яких вже притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини», - заявили у поліції.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб, пов'язаним з опором громадянам, які намагалися припинити хуліганські дії. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

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