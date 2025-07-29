В Киеве задержали группу парней, которые избивали прохожих на Крещатике

Злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировали конфликт с мужчиной и избили его.

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В Киеве полиция сообщила о подозрении группе молодых людей за нападение и избиение прохожих на Крещатике. Об этом информирует пресс-служба столичной полиции.

Указывается, что событие произошло на днях в центральной части города.

21-летний местный житель, возвращаясь вечером домой, проходил по улице Крещатик, когда к нему подошла группа неизвестных, начали провоцировать конфликт, а затем избивать его.

Прохожий, ставший свидетелем инцидента, сделал им замечание. В ответ агрессивно настроенные молодые люди набросились на 37-летнего мужчину, повалили его на землю и продолжали избивать, не давая возможности подняться.

«Полицейские задержали одного из правонарушителей на месте происшествия, а вскоре разыскали еще двух. Нападавшими оказались местные жители в возрасте от 19 до 22 лет, двое из которых уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления», — сообщили в полиции.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное группой лиц, сопряженное с сопротивлением гражданам, пытавшимся прекратить хулиганские действия.

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

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