БП ВС назвала срок обращения в суд с иском об оспаривании налоговых уведомлений-решений после процедуры их админоспаривания

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело по иску ФЛП к ГНС о признании противоправными и отмене налоговых уведомлений-решений.

Фото: od.tax.gov.ua

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При обращении в суд с иском о признании противоправными и отмене налоговых уведомлений-решений после процедуры административного обжалования применяется месячный срок, установленный п. 56.19 ст. 56 Налогового кодекса Украины как специальная норма, а не трехмесячный срок, предусмотренный ч. 4 ст. 122 КАС Украины.

К такому выводу пришла Большая Палата ВС в деле от 16 июля 2025 года № 500/2276/24 по иску ФЛП к ГНС Украины о признании противоправными и отмене налоговых уведомлений-решений.

По обстоятельствам дела ответчик провел документальную внеплановую выездную проверку ФЛП, по результатам которой были выявлены ряд нарушений и оформлены налоговые уведомления-решения о начислении денежного обязательства.

Истец оспорила эти налоговые уведомления-решения в ГНС, однако ГНС решениями по результатам рассмотрения жалоб оставила их без изменений.

Суды предыдущих инстанций оставили иск без рассмотрения на основании пропуска месячного срока обращения в суд с иском об отмене налогового уведомления-решения после его административного обжалования, предусмотренного п. 56.19 ст. 56 Налогового кодекса Украины.

Обращаясь с кассационной жалобой, истец утверждала, что причиной пропуска ею срока является коллизия правовых норм КАС Украины и Налогового кодекса Украины, поскольку при обращении в суд с иском к субъекту властных полномочий она воспользовалась сроками, установленными ч. 4 ст. 122 КАС Украины, которая предусматривает больший (трехмесячный) срок, чем тот, что определен в п. 56.19 ст. 56 НК Украины для обращения в суд с момента получения решения по результатам досудебного обжалования (один месяц), поскольку больший срок, предусмотренный КАС Украины, должен толковаться в ее пользу как налогоплательщика.

По результатам рассмотрения дела Большая Палата ВС обратила внимание, что согласно сложившейся судебной практике, которая является обязательной для учета, срок обращения в суд с иском об отмене налогового уведомления-решения или другого решения контролирующего органа о начислении денежного обязательства при условии предварительного использования досудебного порядка составляет один месяц, следующий за днем окончания процедуры административного обжалования.

Норма п. 56.19 ст. 56 НК Украины является специальной по отношению к норме ч. 4 ст. 122 КАС Украины, а следовательно, имеет преимущество в применении в налоговых спорах и регулирует судебное обжалование налоговых уведомлений-решений и других решений контролирующих органов о начислении денежных обязательств при условии предварительного использования истцом досудебного порядка разрешения спора. Она устанавливает срок для их обжалования в течение одного месяца, следующего за днем окончания процедуры административного обжалования согласно п. 56.17 ст. 56 НК Украины.

Эти две правовые нормы (общая и специальная) не порождают коллизии: специальная норма, предусмотренная Налоговым кодексом Украины, имеет приоритет в регулировании спорных правоотношений.

Большая Палата ВС учла, что до подачи искового заявления в суд в апреле 2024 года истец в ноябре 2023 года оспорила в ГНС Украины налоговые уведомления-решения, то есть проходила процедура административного обжалования налоговых уведомлений-решений, которая завершилась в январе 2024 года — в день получения истцом решений ГНС Украины по результатам рассмотрения ее жалобы.

Поэтому Большая Палата ВС согласилась с выводами судов первой и апелляционной инстанций о том, что обращение истца в суд подано с пропуском месячного срока обращения в суд. При этом истец не указала никаких объективных причин, по которым не могла обратиться в суд в месячный срок.

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