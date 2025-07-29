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На Київщині викрили посадовців приватного комунального підприємств, які заволоділи понад 13 млн грн

22:59, 29 липня 2025
Посадовці збільшували загальний обсяг різниці між діючими тарифами для населення та фактичними витратами на постачання теплової енергії, водопостачання і водовідведення.
На Київщині викрили посадовців приватного комунального підприємств, які заволоділи понад 13 млн грн
Фото: kv.npu.gov.ua
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В Бучанському районі Київської області правоохоронці викрили директора та головного економіста одного з приватних комунальних підприємств, а також колишню начальницю відділу управління міськради які продовж 2021-2023 років заволоділи бюджетними коштами на суму понад 13 мільйонів гривень. Директору та економісту загрожує до 12 років позбавлення волі, а експосадовиці з міськради – до 5 років позбавлення волі.  

Як повідомила поліція Київської області, директор та головний економіст збільшували загальний обсяг різниці між діючими тарифами для населення та фактичними витратами на постачання теплової енергії, водопостачання і водовідведення.

«Потім, надавали відповідні розрахунки колишній начальниці управління міськради, яка нехтуючи належним виконанням службових обов'язків, не організувала перевірку розрахунків, що призвело до безпідставного відшкодування різниці у тарифах з бюджету міськради», - сказано у повідомленні.

Слідчі повідомили директору та головному економісту приватного комунального підприємства про підозру за фактом заволодіння  чужим майном, яке ввірене особі чи перебувало в її відданні в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України), а ексначальниці управління Бучанської міської ради – за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).  

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