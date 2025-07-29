В Киевской области разоблачили должностных лиц частного коммунального предприятия, которые присвоили более 13 млн грн

Чиновники завышали общий объем разницы между действующими тарифами для населения и фактическими затратами на поставку тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение.

Фото: kv.npu.gov.ua

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В Бучанском районе Киевской области правоохранители разоблачили директора и главного экономиста одного из частных коммунальных предприятий, а также бывшую начальницу отдела управления горсовета, которые в течение 2021–2023 годов завладели бюджетными средствами на сумму более 13 миллионов гривен. Директору и экономисту грозит до 12 лет лишения свободы, а бывшей чиновнице горсовета — до 5 лет лишения свободы.

Как сообщила полиция Киевской области, директор и главный экономист завышали общий объем разницы между действующими тарифами для населения и фактическими затратами на поставку тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение.

«Затем они предоставляли соответствующие расчеты бывшей начальнице управления горсовета, которая, пренебрегая надлежащим исполнением служебных обязанностей, не организовала проверку этих расчетов, что привело к необоснованному возмещению разницы в тарифах из бюджета горсовета», — говорится в сообщении.

Следователи сообщили директору и главному экономисту частного коммунального предприятия о подозрении по факту завладения чужим имуществом, вверенным лицу или находившимся в его ведении, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины), а бывшей начальнице управления Бучанского горсовета — по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

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