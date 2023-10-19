На Львівщині суд оштрафував чоловіка, який відправив свою малолітню доньку в магазин за випивкою

Чоловіку призначили штраф у 850 гривень.

На Львівщині суд визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків чоловіка, який відправив свою малолітню доньку в магазин, щоб вона купила йому спиртне. Чоловіку призначили штраф у 850 гривень, пише zaxid.net.

Як повідомляється, випадок трапився 12 серпня. Чоловік відправив свою малолітню доньку в магазин, щоб вона принесла йому випивку. У матеріалах справи не зазначено, у якому саме населеному пункті трапився цей випадок та вік дитини.

Про цей випадок повідомили поліцію, яка склала щодо батька дівчинки протокол про адмінправопорушення через неналежне виконання батьківських обов’язків. На розгляд справи у суді він не з’явився.

Чоловіка вже притягували до адмінвідповідальності через вчинення дрібного хуліганства – він матюкався до своїх односельчанок на сільській дорозі.

Раніше ми писали, що на Закарпатті батька двох дітей оштрафували за те, що він залишив їх у спеку в зачиненому авто.

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