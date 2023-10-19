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  1. В Україні

Міноборони забракувало понад 60 тонн неякісних продуктів для ЗСУ

20:35, 19 жовтня 2023
Центр управління контролю якості провів понад 100 перевірок і оглянув близько 2 тисяч тонн продуктів харчування
Міноборони забракувало понад 60 тонн неякісних продуктів для ЗСУ
Джерело фото: mil.gov.ua
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Міністерство оборони повідомило про блокування поставок понад 60 тонн неякісних та потенційно небезпечних продуктів для українських військових протягом вересня. Згідно із заявою, фахівці Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, яке належить до складу Центрального управління контролю якості, провели понад сто перевірок і оглянули близько двох тисяч тонн продуктів. Серед основних видів неякісних продуктів виявилися м'ясні та м'ясо-рослинні консерви.

Спеціалісти зафіксували низку порушень, серед яких невідповідність вимогам Державних стандартів України та технічним умовам виробника, відсутність необхідних якісних документів на продукцію (таких як якісні посвідчення та декларація виробника), порушення маркування або його відсутність, наявність продукції з закінченим строком придатності та порушення умов зберігання.

Зазначено, що згідно з чинним законодавством України, продукція, яка має хоча б одне із зазначених порушень, вважається небезпечною. Усі фіксовані порушення підтверджені відповідними нормативно-правовими посиланнями.

Крім цього, наразі проводяться як планові, так і позапланові перевірки якості продуктів, які вже надійшли до військових частин від постачальників.

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