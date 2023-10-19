У Києві розтрощили кіоск у Голосіївському районі

Прибувши на місце події, охоронці порядку виявили розтрощене майно у кіоску, а в приміщенні перебував громадянин.

У Голосіївському районі Києва затримали чоловіка, якого виявили на місці погрому у кіоску.

Як розповіли у Патрульній поліції, на днях правоохоронці отримали повідомлення про хуліганські дії на вулиці Васильківській.

«Прибувши на місце події, охоронці порядку виявили розтрощене майно у кіоску, а в приміщенні перебував громадянин з явними ознаками наркотичного сп'яніння», - сказано у повідомленні.

Інспектори поспілкувалися з чоловіком та з'ясували, що він влаштував погром через конфлікт із дружиною.

Громадянина затримали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин події.

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