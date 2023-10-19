В Киеве разгромили киоск в Голосеевском районе

Прибыв на место происшествия, охранники порядка обнаружили разбитое имущество в киоске, а в помещении находился гражданин.

В Голосеевском районе Киева задержали мужчину, которого обнаружили на месте погрома в киоске.

Как рассказали в Патрульной полиции, на днях правоохранители получили сообщение о хулиганских действиях на улице Васильковской.

«Прибыв на место происшествия, охранники порядка обнаружили разбитое имущество в киоске, а в помещении находился гражданин с явными признаками наркотического опьянения», - говорится в сообщении.

Инспекторы пообщались с мужчиной и выяснили, что он устроил погром из-за конфликта с женой.

Гражданина задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу для дальнейшего выяснения всех обстоятельств происшествия.

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