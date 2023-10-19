Минобороны забраковало более 60 тонн некачественных продуктов для ВСУ

Центр управления контроля качества провел более 100 проверок и осмотрел около 2 тысяч тонн продуктов питания.

Источник фото: mil.gov.ua

Министерство обороны сообщило о блокировании поставок более 60 тонн некачественных и потенциально опасных продуктов для украинских военных в течение сентября. Согласно заявлению, специалисты Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, которое входит в состав Центрального управления контроля качества, провели более ста проверок и осмотрели около двух тысяч тонн продуктов. Среди основных видов некачественных продуктов оказались мясные и мясо-растительные консервы.

Специалисты зафиксировали ряд нарушений, среди которых несоответствие требованиям Государственных стандартов Украины и техническим условиям производителя, отсутствие необходимых качественных документов на продукцию (таких как качественные удостоверения и декларация производителя), нарушение маркировки или ее отсутствие, наличие продукции с истекшим сроком годности и нарушение условий хранения.

Указано, что согласно действующему законодательству Украины, продукция, которая имеет хотя бы одно из указанных нарушений, считается опасной. Все фиксированные нарушения подтверждены соответствующими нормативно-правовыми ссылками.

Кроме этого, сейчас проводятся как плановые, так и внеплановые проверки качества продуктов, которые уже поступили в воинские части от поставщиков.

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