Маск заперечив блокування мережі X в Європі

Маск спростував заяви про нібито вихід соціальної мережі X з ЄС.

Власник соціальної мережі X (колишній Twitter) Ілон Маск спростував інформацію про нібито вихід соцмережі з Європи. Зокрема, цьому передував новий цифровий закон DSA. Про це він заявив у мережі X.

Раніше видання Insider з посиланням на свої джерела повідомило, що Маск розглядає можливість блокування сервісу на території Європи у відповідь на нове регулювання інтернет-платформ з боку ЄС.

«Ще один абсолютна брехня Business Insider. Вони не є справжнім виданням», – написав Маск.

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