Когда возобновят работу смотровой площадки на щите монумента «Родина-Мать»

С субботы планируют возобновить подъем на вверх.

Источник фото: pon.org.ua

Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне планирует возобновить подъем на смотровую площадку на щите монумента «Родина-Мать» с 21 октября. Об этом сообщил генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук в эфире «Радио Культура», пишут СМИ.

«Мы планируем с субботы возобновить подъем на вверх. Но технические и физические возможности - это где-то не более 10 подъемов в день», - сказал Юрий Савчук.

Как мы писали, на монумент «Родина-мать» в Киеве установили трезуб: фото и видео.

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