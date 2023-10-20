В Киеве открыли главный корпус Музея войны

Посетители Музея смогут приблизиться к обновленному монументу «Родина-мать» и рассмотреть Тризуб.

Источник фото: Укринформ

В столице в пятницу 20 октября состоялось открытие главного корпуса Музея войны и всей территории Мемориального комплекса.

Как пишет «Укринформ», посетители Музея смогут приблизиться к обновленному монументу «Родина-мать» и рассмотреть установленный на щите Тризуб.

Ввиду того, что значительная часть коллекции Музея эвакуирована и до сих пор хранится в хранилищах, музейщики использовали доступные выставочные площади для создания актуальных выставок.

Напомним, что с 21 октября для посетителей заработает смотровая площадка на щите монумента «Родина-Мать».

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