Украинские пилоты вскоре сменят тренажеры на настоящие истребители F-16 – Игнат

Украинские летчики успешно выполнили предварительные учения и переходят к полетам на настоящих истребителях F-16.

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Украинские военные пилоты готовятся пересесть с тренажеров на настоящие истребители F-16, - сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

По его словам, украинские летчики успешно выполнили предварительные задания и перешли к фазе подготовки к полетам на настоящих истребителях F-16. Эта пересадка будет происходить под наблюдением инструкторов.

«Мы ожидаем, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, которые полноценно воспроизводят кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором. Это должно произойти в ближайшее время», – отметил Игнат.

Напомним, Кулеба назвал причины, тормозящие поставку Украине истребителей F-16.

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