Александр Усик и Тайсон Фьюри предварительно согласовали дату проведения боя за абсолютного чемпиона мира

Промоутер британца Спенсер Браун выразил уверенность, что бой удастся провести еще до окончания года.

Источник фото: ZN.UA

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри предварительно состоится 23 декабря. Об этом рассказал промоутер британца Спенсер Браун в комментарии «Boxing King Media».

На кону между боксерами будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

Усик уже провел обязательную защиту титула в августе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа. Фьюри в субботу, 28 октября, ожидает поединок со звездой смешанных единоборств Франсисом Нганну по правилам бокса.

Промоутер британца Спенсер Браун в комментарии «Boxing King Media» выразил уверенность, что бой удастся провести еще до окончания года.

«Имелся разговор с менеджерами [Усика]. Мы полностью ориентируемся на 23 декабря. Мы готовимся к поединку целого поколения: такого не было 20 лет и, пожалуй, не произойдет в следующие 20 лет, если вообще когда-нибудь произойдет», - сказал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.