Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі попередньо погодили дату проведення бою за абсолютного чемпіона світу

Промоутер британця Спенсер Браун висловив упевненість, що бій вдасться провести ще до закінчення року.

Джерело фото: ZN.UA

Бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі попередньо відбудеться 23 грудня. Про це розповів промоутер британця Спенсер Браун у коментарі «Boxing King Media».

На кону між боксерами стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.

Усик вже провів обов'язковий захист титулу в серпні, нокаутувавши британця Даніеля Дюбуа. На Ф'юрі в суботу, 28 жовтня, очікує поєдинок із зіркою змішаних єдиноборств Франсісом Нганну за правилами боксу.

Промоутер британця Спенсер Браун у коментарі для «Boxing King Media» висловив упевненість, що бій вдасться провести ще до закінчення року.

«Мав розмову з менеджерами [Усика]. Ми повністю орієнтуємося на 23 грудня. Ми готуємося до поєдинку цілого покоління: такого не було 20 років і, мабуть, не станеться у наступні 20 років, якщо взагалі колись відбудеться», - сказав він.

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