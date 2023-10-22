Українські пілоти незабаром змінять тренажери на справжні винищувачі F-16 – Ігнат

Українські льотчики успішно виконали попередні навчання та переходять до польотів на справжніх винищувачах F-16.

Джерело фото: BBC

Українські військові пілоти готуються пересісти з тренажерів на справжні винищувачі F-16, – повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

За його словами, українські льотчики успішно виконали попередні завдання та перейшли до фази підготовки до польотів на справжніх винищувачах F-16. Ця пересадка відбуватиметься під наглядом інструкторів.

«Ми очікуємо, що перша група пілотів, яка сьогодні навчається на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну літака, пересядуть в справжній F-16 навчально-бойовий, уже з інструктором. Це має статись найближчим часом», – зазначив Ігнат.

Нагадаємо, Кулеба назвав причини, що гальмують поставку Україні винищувачів F-16.

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