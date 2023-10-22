У Києві система теплопостачання працює на мінімальних параметрах – КМДА

Це зумовлено температурним режимом.

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Система теплопостачання Києва працює на мінімальних параметрах, враховуючи температуру. Про це повідомили у КМДА та пояснили, що це дозволяє не допустити охолодження будинків, якби вони взагалі залишались без тепла.

«Більшість столичного житлового фонду та всі навчальні заклади оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Це передбачає оперативне регулювання теплоносія і автоматично обмежує подачу тепла в теплі дні», - зазначили у КМДА.

Так, наприклад, у школах на час канікул опалення буде призупинене.

Також ми писали, що у Львові через потепління вирішили відключити опалення.

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