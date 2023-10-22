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  1. В Украине

На Одесщине 13-летняя девочка прихватила сбережения родителей и поехала с другом за границу

17:37, 22 октября 2023
В полицию заявил отец, который рассказал, что ребенок взял сбережения в размере $23 500 и поехал на авто с 23-летним местным жителем.
На Одесщине 13-летняя девочка прихватила сбережения родителей и поехала с другом за границу
Источник фото: СМИ
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На Одесщине полицейские помогли родителям разыскать 13-летнюю дочь, которая сбежала из дома и выехала за границу. Несовершеннолетнюю жительницу Белгород-Днестровского района обнаружили на территории республики Молдовы. Об этом рассказали в полиции.

Так, на спецлинию «102» в начале недели в 4 утра поступило сообщение от мужчины о том, что его малолетняя дочь среди ночи сбежала из дома и поехала на автомобиле вместе со своим другом – 23-летним местным жителем, в неизвестном направлении, при этом прихватив сбережения родителей в размере 23 500 долларов США.

Полицейские сразу начали поиски ребенка: разослали ориентировку по ее приметам территориальным подразделениям полиции и пограничникам, опросили знакомых, родственников и друзей пропавшей девушки, проверили места возможного пребывания.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что ребенок находится на территории соседнего государства, куда незаконно попала вместе со своим другом. Уже на следующий день несовершеннолетнюю было возвращено домой.

«Девушка объяснила, что поехала с другом в Молдову, где планировали остаться. А чтобы иметь деньги на существование в чужой стране, без разрешения взяла деньги родителей. Малолетнюю беглянку, которая имела при себе остаток денег в сумме 10 тысяч долларов США, полицейские вернули родителям. Раньше семья в поле зрения правоохранителей не попадала. В настоящее время решается вопрос о составлении в отношении родителей административных материалов за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, что предусмотрено ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях», - прокомментировал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский.

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