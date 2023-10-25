На Київщині сталося пожежа у будинку для літніх людей

Будинок для літніх людей горів у місті Ржищів.

Фото: ДСНС

У місті Ржищів Київської області сталось загоряння у будинку для літніх людей. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Причину виникнення загоряння встановлять правоохоронці.

За словами рятувальників, 24 жовтня о 21:45 вони отримали повідомлення про пожежу в місті Ржищів на вулиці Парковій у Геріатричному пансіонаті (будинку для літніх людей).

«По прибуттю рятувальниками встановлено, що сталося задимлення приміщення в результаті тління сухожарової шафи. Пожежу ліквідовано о 22:12. На місці виклику працювало 3 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки», – уточнили в ДСНС.

На щастя, інформації про постраждалих чи загиблих не надходило.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.