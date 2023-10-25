В Киевской области произошел пожар в доме престарелых

Дом престарелых горел в городе Ржищев.

Фото: ГСЧС

В городе Ржищев Киевской области произошло возгорание в доме престарелых. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 24 октября в 21:45 они получили сообщение о пожаре в городе Ржищев на улице Парковой в Гериатрическом пансионате (доме престарелых).

«По прибытию спасателями установлено, что произошло задымление помещения в результате тления сухожарного шкафа. Пожар ликвидирован в 22:12. На месте вызова работали 3 человека личного состава и 1 единица техники», – уточнили в ГСЧС.

К счастью, информации о пострадавших или погибших не поступало.

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