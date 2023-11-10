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  1. В Україні

Як користуватися перевагами АІ та не порушувати правила академічної доброчесності: що кажуть у НАЗК

21:23, 10 листопада 2023
У НАЗК розповіли, що кажуть у світі щодо АІ та академічної доброчесності.
Як користуватися перевагами АІ та не порушувати правила академічної доброчесності: що кажуть у НАЗК
Зображення: freepik.com
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Багато хто вже пробував поспілкуватись з Chat GPT, чи створити власну картинку або опрацювати фото. Активний розвиток та використання штучного інтелекту породили дискусію «штучний інтелект (АІ) VS академічна доброчесність».

У НАЗК розповіли, що кажуть у світі щодо АІ та академічної доброчесності:

  • Основа довіри в академічному середовищі - прозорість. Так, в Університеті Корнелла радять обов’язково зазначати, які цитати або частини роботи були створені за допомогою того ж Chat GPT (можна прямо в дужках поруч);
  • В Університеті Огайо вирішили встановити ж повну заборону на використання АІ при написанні робіт, якщо інше не буде встановлено викладачем. І тоді викладач самостійно формує межі можливого використання АІ в роботах своїх учнів та учениць.
  • Університет Карнегі наводить третій варіант: повна свобода учнівства на використання АІ. Але слід пам’ятати, що інформація, яку він надає - не завжди точна і правдива. А тому на відповідальності кожного окремого учня/учениці лежить перевірка цієї інформації.

Сам Chat GPT з цього приводу НАЗК відповів наступне:

«Використовувати АІ для академічної допомоги - це круто, якщо ви використовуєте його відповідально. Це зручний інструмент для отримання ідей та розуміння концепцій, але переконайтеся, що ви робите власну роботу, а не намагаєтеся видати її за свою, якщо це не так».

Як ми розповідали, Україна підписала міжнародну декларацію з безпеки використання ШІ.

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