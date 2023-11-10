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  1. Суспільство

Проходження ідентифікації українськими пенсіонерами: роз'яснення ключових моментів

15:44, 10 листопада 2023
Пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022 року, можуть пройти ідентифікацію кількома способами.
Проходження ідентифікації українськими пенсіонерами: роз'яснення ключових моментів
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Міністерство соціальної політики України роз’яснило деякі питання щодо проходження ідентифікації українськими пенсіонерами. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Чи є вимога проходження фізичної ідентифікації пенсіонерами нововведенням?

Норма фізичної ідентифікації  для всіх отримувачів пенсій та соціальних виплат діє в Україні на постійній основі ще з 2004 р. Вона є загальноприйнятою  міжнародною практикою, необхідною для того, щоб перевірити, чи дійсно людина, яка отримує кошти від держави, є живою, і чи отримує виплату саме та особа, якій вони були призначені.

Абсолютна більшість українських  пенсіонерів і отримувачів соціальних виплат не зважали на дію цієї норми, оскільки проходили фізичну ідентифікацію в спосіб, який не привертав уваги, наприклад, звертаючись до банку за отриманням нової пластикової картки. Або ж ідентифікацію на практиці здійснював листоноша, вручаючи пенсію.

Чому питання фізичної ідентифікації постало зараз?

Для однієї невеликої категорії громадян останні 3 роки не застосовувалася норма проходження фізичної ідентифікації.  А саме: протягом трьох років виплата пенсій пенсіонерам, які  стали ВПО ДО 24 лютого 2022 р., здійснювалася без проходження фізичної ідентифікації з моменту введення в Україні карантину у зв‘язку з Covid-19.

З 1-го липня, у зв'язку із закінченням карантину, вона відновила свою дію.

Тобто ця норма відновлена лише для тих пенсіонерів, які стали ВПО до початку повномасштабної війни. Для інших – вона діяла весь час.

Розуміючи, що і під час війни частина українців не можуть фізично відвідати відділення банку  чи відділення пенсійного фонду, Уряд значно розширив інструментарій фізичної ідентифікації.

Наявні сьогодні інструменти дозволяють пройти її як віддалено, так і особисто.

Тому пенсіонери які стали внутрішньо переміщеними особами ДО 24 лютого 2022 р. можуть пройти ідентифікацію кількома способами.

Якщо пенсіонер перебуває на підконтрольній Україні території, – він може відвідати будь-яке відділення Ощадбанку.

Якщо він перебуває за межами України чи на тимчасово окупованих територіях, ідентифікацію можна пройти:

авторизувавшись в особистому електронному кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України  за допомогою кваліфікованого електронного підпису “Дія.Підпис”  (“Дія ID”). Його можна створити за допомогою мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;

або звернутись до закордонної дипломатичної установи України за отриманням документу про посвідчення факту, що особа є живою. Отриманий документ, разом із письмовою заявою про продовження виплати пенсії, написаною в довільній формі,  треба надіслати поштовим відправленням територіальному органу Пенсійного фонду України  за місцем  перебування на обліку.

Цю заяву  можна також подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. До неї необхідно додати якісну скановану копію документу про посвідчення факту, що особа є живою, з використанням електронного цифрового підпису.

Тому відвідування дипломатичної установи НЕ є обов'язковим, набагато зручніше пройти ідентифікацію за допомогою цифрових інструментів, не виходячи з дому.

Найближчим часом на державну реєстрацію буде поданий детальний порядок проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв’язку. Після цього до переліку можливостей додасться ще відеоконференцзв’язок з працівниками органів Пенсійного фонду України.

Відтак,

вимога фізичної ідентифікації не є нововведенням, норма діяла в Україні протягом майже 20-ти років

наразі вона відновлена для тих пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат, що стали ВПО до 24.02.22

можливості та інструментарій для її проходження Уряд розширив, додавши зручні можливості проходження ідентифікації онлайн

Нагадуємо, що для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами ПІСЛЯ 24 лютого 2022 р., діють загальні правила фізичної ідентифікації.

Відповідно до них, ідентифікація особи підтверджується під час доставки пенсії Укрпоштою особисто, а також уповноваженими банками, раз на рік, під час перерахування коштів людині на її картковий рахунок.

Наразі Мінсоцполітики вживає заходів для пролонгації строку проходження фізичної ідентифікації  31 грудня 2023 р. ще на 3 місяці, до 1 квітня 2024 року відповідно. Найближчим часом проєкт відповідних нормативних змін має бути винесений на розгляд Уряду.

Раніше ми повідомляли, українських пенсіонерів, які виїхали за кордон зобов’яжуть раз на рік проходити фізичну ідентифікацію.

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