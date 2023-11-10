Почему «шахеды» долетают до запада Украины: ответ Воздушных сил

В западных областях много лесов и холмов, что усложняет визуальную видимость вражеских целей.

На Западе Украины мобильным огневым группам гораздо труднее сбивать ударные беспилотники типа «шахед» из-за ландшафтных особенностей местности. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью Новости.LIVE.

По его словам, если в южных регионах преобладает равнина, то в западных областях много лесов и холмов, что затрудняет визуальную видимость вражеских целей.

«В западных областях более горная местность, сотни метров над уровнем моря, холмы, леса. Начиная с Хмельницкой и Тернопольской областей местность холмистая. Холмы усложняют», – сказал Игнат, добавив, что видимость сокращает время, за которое защитники должны сбить дрон.

Он также подчеркнул, что «шахед» – сложная цель, их запускают ночью, а радиус поражения мобильной огневой группы невелик.

«Иногда даже половину не удается уничтожить «шахедов», потому что летят они группой, потом разделяются на подгруппы, потом — по одному, и так летят в разные стороны по разным направлениям, прижимаясь к земле. Иногда даже ландшафт местности не позволяет его увидеть: вроде бы гудит, но мобильные огневой группе нужно его прежде всего увидеть визуально и уничтожить», – подытожил Игнат.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.