Bloomberg: ЕС не уверен, выполнит ли обязательство предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов в указанные сроки

По информации СМИ, Министры обороны ЕС обсудят этот вопрос на следующей неделе.

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Европейский Союз сообщил государствам-членам, что блок вряд ли выполнит обязательство предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года. Об этом говорится в материале «Bloomberg» со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, внешнеполитическое подразделение ЕС, Европейская служба внешних действий, на этой неделе проинформировало дипломатов ЕС о том, что блок может не достичь цели в указанные сроки.

Представитель Европейской службы внешних действий отказался комментировать этот вопрос, ссылаясь на конфиденциальный характер обсуждений.

Министры обороны ЕС обсудят этот вопрос на следующей неделе, пишут в СМИ.

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