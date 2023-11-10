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  1. В Україні

Пропонував поліцейським $500 хабаря: суд покарав водія

22:00, 10 листопада 2023
Суд оштрафував чоловіка, який пропонував працівникам поліції неправомірну вигоду.
Пропонував поліцейським $500 хабаря: суд покарав водія
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На Черкащині засуджено жителя Звенигородщини, який пропонував працівникам патрульної поліції неправомірну вигоду.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 37-річний водій транспортного засобу пропонував працівникам відділу поліції кошти у сумі 500 доларів США за нескладання протоколу про адміністративне правопорушення за фактом керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння (ст. 130 КУпАП), у результаті чого був притягнутий до кримінальної відповідальності.

«Вироком суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тис. грн», - повідомили у прокуратурі.

Раніше ми писали, що на Київщині посадовці погоріли на хабарі у $20 000 за присвоєння поштових адрес таунхаузам.

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