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В Україні створили першу національну команду зі швидкого реагування та захисту культури

13:34, 16 липня 2024
За період з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2024 року зруйновано або пошкоджено 1085 пам’яток культурної спадщини.
В Україні створили першу національну команду зі швидкого реагування та захисту культури
Джерело фото: mcip.gov.ua
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В Україні створили першу національну команду зі швидкого реагування та захисту культури. У межах проєкту «Підвищення спроможності щодо планування першої допомоги та відновлення культурної спадщини в Україні» навчання пройшли 22 фахівці, які увійдуть до команди.

Як повідомили у МКІП, за період з 24 лютого 2022 року по 25 червня 2024 року зруйновано або пошкоджено 1085 пам’яток культурної спадщини. З них національного значення – 121, місцевого значення – 884 і щойно виявлених – 80. Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані вже у 18 областях нашої країни. Станом на сьогодні на тимчасово окупованих територіях залишається понад 1 мільйон 700 тисяч музейних предметів. Наразі біля півмільйона музейних предметів, що належать до державної частини музейного фонду, було евакуйовано. 

Створенню національної команди зі швидкого реагування та порятунку культури України передувало онлайн та офлайн навчання українських музейників, пам’яткоохоронців, архітекторів, інженерів, правників, реставраторів та управлінців. Група відвідала зруйновану у березні 2022 року церкву, де учасники вчилися управляти ризиками небезпек для культурної спадщини, аналізувати ситуацію згідно з міжнародними стандартами, документувати пошкодження, оцінювати ризики, здійснювати заходи безпеки та стабілізації пошкоджених або загрозливих видів та об’єктів культурної спадщини.

Як пояснюють у МКІП, Міжнародний центр з дослідження, збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM) вже створив мережу з понад 2000 експертів-рятувальників культурної спадщини в понад 120 країнах світу.

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