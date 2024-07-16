В Укрэнерго отдали команду на применение аварийных отключений света в 7 областях

В настоящее время действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.

На одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго». Там отметили, что дефицит энергии в системе увеличился.

«Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.

«В 10:00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях», - добавили в пресс-службе и подчеркнули, что энергетики уже работают над восстановлением и возвращением оборудования в работу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.