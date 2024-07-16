Практика судов
  1. В Украине

В Укрэнерго отдали команду на применение аварийных отключений света в 7 областях

12:04, 16 июля 2024
В настоящее время действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.
В Укрэнерго отдали команду на применение аварийных отключений света в 7 областях
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе НЭК «Укрэнерго». Там отметили, что дефицит энергии в системе увеличился.

«Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.

«В 10:00 "Укрэнерго" отдало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской областях», - добавили в пресс-службе и подчеркнули, что энергетики уже работают над восстановлением и возвращением оборудования в работу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экономическое бронирование уже существует – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования ОО, а критерий зарплаты и уплаты налогов – для отдельных предприятий

Бронирование общественных организаций по критерию наличия иностранного финансирования поднимает вопрос, почему некоторые ОО выступают против экономического бронирования.

Может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета, и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП

Пришел обновить данные, но ТЦК оштрафовал «задним числом» за то, что не пришел в 2022 году – какую позицию заняли суды по отсчету сроков наложения штрафов.

Как будет выглядеть модернизированная ЕСИТС: концепция Государственной судебной администрации

Обеспечить работу новой ЕСИТС поможет искусственный интеллект.

В ВККС советуют кандидатам в апелляционные суды «не зубрить» правильные ответы

Попытка заучить верные ответы на тесты может сыграть с кандидатами злую шутку, указали в ВККС.

17 июля истекает срок на обновление военно-учетных данных – как и когда начнут налагать штрафы

Данные обо всех военнообязанных, независимо от того, обновляли они их или нет, уже должны быть в Реестре «Оберег» – и далее те, кто эти данные не обновил, могут получить штрафы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду