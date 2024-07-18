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Административный арест имущества налогоплательщика: при каких условиях он применяется

22:18, 18 июля 2024
Административный арест имущества налогоплательщика является исключительным способом обеспечения исполнения налогоплательщиком его обязанностей, определенных законом.
Административный арест имущества налогоплательщика: при каких условиях он применяется
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Главное управление Государственной налоговой службы в Ивано-Франковской области разъяснило, при каких обстоятельствах может быть применен административный арест имущества налогоплательщика.

Согласно п. 94.1 ст. 94 Налогового кодекса Украины административный арест имущества налогоплательщика является исключительным способом обеспечения исполнения налогоплательщиком его обязанностей, определенных законом.

Согласно п. 94.2 ст. 94 НКУ арест имущества может быть применен, если выясняется одно из следующих обстоятельств:

  • налогоплательщик нарушает правила отчуждения имущества, находящегося в налоговом залоге;
  • физическое лицо, имеющее налоговый долг, уезжает за границу;
  • налогоплательщик отказывается от проведения документальной или фактической проверки при наличии законных оснований для ее проведения или от допуска должностных лиц контролирующего органа;
  • отсутствуют разрешения (лицензии) на осуществление хозяйственной деятельности, а также при отсутствии регистраторов расчетных операций и/или программных регистраторов расчетных операций, зарегистрированных в установленном законодательством порядке, кроме случаев, определенных законодательством;
  • отсутствует регистрация лица как налогоплательщика в контролирующем органе, если такая регистрация является обязательной в соответствии с НКУ, или когда налогоплательщик, получивший налоговое уведомление или имеющий налоговый долг, совершает действия по переводу имущества за пределы Украины, его сокрытию или передаче другим лицам ;
  • налогоплательщик отказывается от проведения проверки состояния хранения имущества, находящегося в налоговом залоге;
  • налогоплательщик не допускает налогового управляющего к составлению акта описания имущества, передаваемого в налоговый залог;
  • налогоплательщик (его должностные лица или лица, осуществляющие наличные расчеты и/или осуществляющие деятельность, подлежащую лицензированию) отказывается от проведения в соответствии с требованиями НКУ инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств (снятие остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег) ;
  • нерезидент начинает и/или осуществляет хозяйственную деятельность через постоянное представительство на территории Украины без взятия на налоговый учет, что подтверждается актом проверки.

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