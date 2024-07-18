40 тысяч гривен при содействии в оформлении группы инвалидности: на взятке разоблачен директор медицинского центра в Винницкой области

За взятку мужчина обещал гарантированное получение третьей группы инвалидности.

Фото: Винницкая областная прокуратура

В Винницкой области разоблачили директора центра медико-санитарной помощи, который требовал 40 тысяч гривен за содействие в оформлении группы инвалидности. Ему сообщили о подозрении. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

По данным следствия, местный житель обратился к руководителю центра медико-санитарной помощи с просьбой предоставить направление для прохождения медико-социальной экспертной комиссии его дочери.

Служащий не отказал в просьбе и потребовал предоставления ему 40 тысяч гривен за проведение в подчиненном ему учреждении соответствующих диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, результаты которых станут основанием для гарантированного получения третьей группы инвалидности при прохождении медико-социальной экспертной комиссии.

При получении второй части, ранее оговоренной неправомерной выгоды в сумме 20 тысяч гривен, чиновник был задержан в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время к подозреваемому судом применена мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в сумме почти полмиллиона гривен.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие лица, которые могли воспользоваться услугами медика и все причастные к преступной деятельности.

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.