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В начале войны должен был обеспечить Киев продуктами, но вместо этого присвоил 800 тысяч гривен: подозревают директора фирмы

22:00, 18 июля 2024
Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В начале войны должен был обеспечить Киев продуктами, но вместо этого присвоил 800 тысяч гривен: подозревают директора фирмы
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В Киеве сообщено о подозрении директору фирмы, который в начале полномасштабного вторжения рф должен был обеспечить столицу продуктами питания, а завладел бюджетными средствами на сумму более 800 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция Киева.

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы и конфискации имущества.

Установлено, что в марте 2022 года Мининфраструктуры из резервного фонда государственного бюджета выделило средства для обеспечения населения продовольственными товарами длительного хранения в условиях военного положения.

«В частности, КМВА был подписан договор с частной фирмой на поставку рыбных консервов из-за границы в Киев, которые назначались гражданам. На основании указанных документов и платежного поручения фирма-поставщик получила на счет предприятия более 800 тысяч гривен в виде предоплаты», – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что вместо того, чтобы выполнить условия договора, 37-летний директор фирмы гражданин другого государства вывел полученный аванс на другие физические счета, в том числе за границу.

Полицейские объявили фигуранту о подозрении в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК), ему грозит до двенадцати лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают причастность других лиц к совершению данного преступления.

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