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На початку війни мав забезпечити Київ продуктами, але замість цього привласнив 800 тисяч гривень: підозрюють директора фірми

22:00, 18 липня 2024
Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На початку війни мав забезпечити Київ продуктами, але замість цього привласнив 800 тисяч гривень: підозрюють директора фірми
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У Києві повідомлено про підозру директору фірми, який на початку повномасштабного вторгнення рф мав забезпечити столицю продуктами харчування, а натомість заволодів бюджетними коштами у сумі понад 800 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція Києва.

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі та з конфіскацією майна.        

Встановлено, що в березні 2022 року Мінінфраструктури з резервного фонду державного бюджету виділило кошти для забезпечення населення продовольчими товарами тривалого зберігання в умовах воєнного стану.

«Зокрема, КМВА було підписано договір із приватною фірмою на постачання рибних консервів з-за кордону до Києва, які призначались громадянам. На підставі зазначених документів та платіжного доручення, фірма-постачальник отримала на рахунок підприємства понад 800 тисяч гривень у вигляді передоплати», – розповіли в пресслужбі.

У поліції додали, що замість того, щоб виконати умови договору, 37-річний директор фірми, громадянин іншої держави, вивів отриманий аванс на інші фізичні рахунки, у тому числі за кордон.

Поліцейські оголосили фігуранту про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ), йому загрожує до дванадцяти років в’язниці. Досудове розслідування триває, наразі правоохоронці встановлюють причетність інших осіб до скоєння даного злочину.

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