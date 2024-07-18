Урсулу фон дер Ляєн переобрали на посаду голови Єврокомісії

На чолі Єврокомісії фон дер Ляєн залишиться протягом наступних 5 років.

18 липня Європейський парламент переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий термін. Про це повідомляє Guardian.

За призначення проголосував 401 депутат Європарламенту, проти – 284.

Голосування було таємним, тому до останнього не було відомо, чи вдасться голові Єврокомісії отримати достатньо підтримки для перепризначення.

Це буде її другий термін на посаді. На чолі Єврокомісії фон дер Ляєн залишиться протягом наступних 5 років.

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