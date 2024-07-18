Урсулу фон дер Ляен переизбрали на должность главы Еврокомиссии

Во главе Еврокомиссии фон дер Ляен останется в течение следующих пяти лет.

18 июля Европейский парламент переизбрал Урсулу фон дер Ляен главой Европейской комиссии на второй срок. Об этом сообщает Guardian.

За назначение проголосовал 401 депутат Европарламента, против – 284.

Голосование было тайным, поэтому до последнего не было известно, удастся ли главе Еврокомиссии получить достаточно поддержки для переназначения.

Это будет ее второй срок в должности. Во главе Еврокомиссии фон дер Ляен останется в течение следующих пяти лет.

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