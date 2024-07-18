Часть полномочий по мобилизации населения возлагается именно на старосту – нардеп
15:28, 18 июля 2024
Также предоставили возможность назначать исполняющих обязанности старосты, с сохранением, в дальнейшем, должности за военнослужащим.
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 17 июля во втором чтении поддержала изменения в закон «О местном самоуправлении в Украине» относительно усовершенствования правового регулирования института старост и его деятельности в условиях военного положения (№ 9518).
Документ поддержал 271 народный депутат.
Проект предусматривает:
Учет плотности населения при образовании старостинских округов, уменьшение нижней границы количества жителей с 500 до 200 человек.
Внедрение принципа повсеместности старостинских округов в пределах территориальных общин (кроме админцентров)
Обеспечение непрерывности деятельности старосты до избрания нового старосты новоизбранным советом.
Механизм назначения старосты головой в случае недееспособности совета.
Дистанционное проведение общественных обсуждений по кандидатуре старосты и диджитализованная процедура отчетности.
Расширение полномочий старосты.
Упрощенная процедура освобождения старосты в случае оккупации округа.
Назначение исполняющего обязанности старосты в случае мобилизации старосты.
Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.
По словам члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталия Безгина,
Документ предусматривает три ключевые нормы:
часть полномочий по мобилизации населения возлагается именно на старосту;
предоставили возможность назначать исполняющих обязанности, с сохранением, в дальнейшем, должности за военнослужащим;
в контексте депопуляции, для таких территорий уменшаются старостинские округа.