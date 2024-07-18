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Часть полномочий по мобилизации населения возлагается именно на старосту – нардеп

15:28, 18 июля 2024
Также предоставили возможность назначать исполняющих обязанности старосты, с сохранением, в дальнейшем, должности за военнослужащим.
Часть полномочий по мобилизации населения возлагается именно на старосту – нардеп
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 17 июля во втором чтении поддержала изменения в закон «О местном самоуправлении в Украине» относительно усовершенствования правового регулирования института старост и его деятельности в условиях военного положения (№ 9518).

Документ поддержал 271 народный депутат.

Проект предусматривает:

  1. Учет плотности населения при образовании старостинских округов, уменьшение нижней границы количества жителей с 500 до 200 человек.
  2. Внедрение принципа повсеместности старостинских округов в пределах территориальных общин (кроме админцентров)
  3. Обеспечение непрерывности деятельности старосты до избрания нового старосты новоизбранным советом.
  4. Механизм назначения старосты головой в случае недееспособности совета.
  5. Дистанционное проведение общественных обсуждений по кандидатуре старосты и диджитализованная процедура отчетности.
  6. Расширение полномочий старосты.
  7. Упрощенная процедура освобождения старосты в случае оккупации округа.
  8. Назначение исполняющего обязанности старосты в случае мобилизации старосты.

Закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования.

По словам члена Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталия Безгина,

Документ предусматривает три ключевые нормы:

  • часть полномочий по мобилизации населения возлагается именно на старосту;
  • предоставили возможность назначать исполняющих обязанности, с сохранением, в дальнейшем, должности за военнослужащим;
  • в контексте депопуляции, для таких территорий уменшаются старостинские округа.

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