Все аэродромы, с которых рф атакует Украину, должны быть уничтожены, — Владимир Зеленский

Президент еще раз призвал Запад разрешить удары вглубь территории страны-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все аэродромы, с которых рф атакует Украину, должны быть уничтожены. Глава государства призвал Запад разрешить удары вглубь территории страны-агрессора.

«Я обращаюсь ко всем вам, ко всем лидерам, которые могут внести свой вклад в необходимую храбрость. Эти шаги (разрешить удары по рф, – ред.) необходимо предпринять. И я обращаюсь прежде всего к США, Великобритании, Франции, Германии и Польше и другим друзьям - ваша храбрость может иметь решающее значение для мира», - отметил Президент, выступая в инаугурационной пленарной сессии саммита Европейского политического сообщества.

Владимир Зеленский подчеркнул: военные аэродромы, с которых российские самолеты взлетают с бомбами на украинские города, детей и места пуска российских ракет – все это должно быть уничтожено.

«Это не только уничтожит некоторые цели, но и снизит возможности россии продолжать эту войну. Ракеты и беспилотники не являются носителями государственного суверенитета, поэтому должна быть коллективная воля, коллективная воля их сбить – так же, как это было с иранскими ракетами и беспилотниками», - продолжил он.

Также Зеленский привел пример эффективности ударов по рф на примере Харьковской области.

«Мы не дали россии продвигаться в Харьковской области. Точка. пути пожертвовал десятки тысяч своих граждан. Но ничего не добился. Ничего важного и значимого. Это стало возможным благодаря храбрости наших воинов и храбрости наших партнеров, снявших ограничения по использованию оружия рядом с границей. Привело ли это к эскалации? Нет. Напротив, заблокировало попытки путина в расширении войны. Отреагировал ли как-нибудь путин? Нет», – сказал он.

Президент отметил, что российский удар по детской больнице «Охматдет» продемонстрировал зло, которое транслирует рф с начала войны. Он подчеркнул, что нужно действовать максимально храбро, чтобы добиться результатов.

«Мы можем завершить эту войну благодаря дипломатическим усилиям и усилиям из оружия. И мы не должны упускать возможности. Чем эффективнее будет ПВО, тем беспомощнее будет путин. Чем меньше у нас будет ограничений по эффективному использованию оружия, тем больше России будет пытаться двигаться в направлении мира», - заверил Владимир Зеленский.

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