Нужно ли пациенту, вернувшемуся из-за границы, заключать новую декларацию с семейным врачом

Многие из тех, кто возвращаются домой после длительного пребывания за границей, спрашивают — можно ли снова обращаться к своему семейному врачу, терапевту или педиатру и не аннулирована ли декларация из-за длительного пребывания в Европе, Америке или где-нибудь за границей.
Следовательно, в Национальной службе здоровья Украины отмечают, что декларация о выборе врача, который или которая оказывают первичную медицинскую помощь остается в силе, независимо от того, как часто вы бываете у врача.
«Есть определенные основания для прекращения действия декларации, но среди них нет таких оснований как пребывание за границей или отсутствие в течение определенного срока на приеме у своего семейного врача», - пишут в НСЗУ.
Поэтому обращаться к своему семейному врачу после длительного отсутствия в Украине – можно.
Но есть факторы, которые нужно учесть:
Также в случае, если была заключена декларация с педиатром, то при достижении ребенком 18-летия она также будет деактивирована. Но это не касается случая, когда речь идет о декларации с семейным врачом.
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