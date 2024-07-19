Нужно ли пациенту, вернувшемуся из-за границы, заключать новую декларацию с семейным врачом

Декларация о выборе врача, который или которая оказывают первичную медицинскую помощь остается в силе, независимо от того, как часто вы бываете у врача.

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Многие из тех, кто возвращаются домой после длительного пребывания за границей, спрашивают — можно ли снова обращаться к своему семейному врачу, терапевту или педиатру и не аннулирована ли декларация из-за длительного пребывания в Европе, Америке или где-нибудь за границей.

Следовательно, в Национальной службе здоровья Украины отмечают, что декларация о выборе врача, который или которая оказывают первичную медицинскую помощь остается в силе, независимо от того, как часто вы бываете у врача.

«Есть определенные основания для прекращения действия декларации, но среди них нет таких оснований как пребывание за границей или отсутствие в течение определенного срока на приеме у своего семейного врача», - пишут в НСЗУ.

Поэтому обращаться к своему семейному врачу после длительного отсутствия в Украине – можно.

Но есть факторы, которые нужно учесть:

Действие декларации будет прекращено, если ваш семейный врач, педиатр или терапевт уволились из центра предоставления первичной медицинской помощи или частной клиники, где вы подписывали декларацию.

Декларация прекратит действие в случае прекращения деятельности по медицинской практике поставщиком первичной медицинской помощи или в случае прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, которая является поставщиком первичной медицинской помощи.

Декларация также прекратит действие в случае, если медицинское учреждение в дальнейшем не будет заключать договор с НСЗУ по пакету «Первоначальная медицинская помощь».

Также в случае, если была заключена декларация с педиатром, то при достижении ребенком 18-летия она также будет деактивирована. Но это не касается случая, когда речь идет о декларации с семейным врачом.

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